Kurt Cobain, il 20 febbraio 1967 nasceva il leggendario frontman dei Nirvana (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il 20 febbraio di 56 anni fa, ad Aberdeen (Stato di Washington), nasceva Kurt Cobain: era il 1967. Il leggendario frontman dei Nirvana e mito della generazione grunge degli anni ’90 aveva solo 27 anni quando viene trovato morto (8 aprile 1994) da un elettricista nel garage della sua villa sul lago Washington. “Io sono troppo stravagante, lunatico, bambino! E non ho più nessuna emozione, e ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Pace, Amore, Empatia. Kurt Cobain”, era la conclusione della lettera che fu ritrovata accanto al corpo senza vita. Lì vicino c’era un fucile a pompa e l’autopsia successivamente confermò che la morte di Cobain fu causata da un “colpo di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il 20di 56 anni fa, ad Aberdeen (Stato di Washington),: era il. Ildeie mito della generazione grunge degli anni ’90 aveva solo 27 anni quando viene trovato morto (8 aprile 1994) da un elettricista nel garage della sua villa sul lago Washington. “Io sono troppo stravagante, lunatico, bambino! E non ho più nessuna emozione, e ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Pace, Amore, Empatia.”, era la conclusione della lettera che fu ritrovata accanto al corpo senza vita. Lì vicino c’era un fucile a pompa e l’autopsia successivamente confermò che la morte difu causata da un “colpo di ...

