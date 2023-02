Kurt Angle: “Lesnar è decisamente un heel, non esiste vedere un Brock babyface” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nell’ultimo anno e mezzo, Brock Lesnar è stato sorprendentemente presentato al WWE Universe come un “babyface”. Questa scelta creativa è stata recentemente messa in discussione dall’Hall of Famer Kurt Angle. Per la maggior parte della sua carriera in WWE, The Beast ha interpretato un individuo stoico che non ha mostrato alcun rimorso per i suoi avversari. Tuttavia, a partire da SummerSlam 2021, Lesnar ha mostrato un lato più divertente della sua personalità, mostrandosi sul ring con jeans e un cappello da cowboy. Parlando nel suo podcast, The Kurt Angle Show, l’eroe olimpico ha messo in dubbio la decisione della compagnia di avere Brock come babyface, considerando quanto sia scontroso nella vita reale. Le sue ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nell’ultimo anno e mezzo,è stato sorprendentemente presentato al WWE Universe come un “”. Questa scelta creativa è stata recentemente messa in discussione dall’Hall of Famer. Per la maggior parte della sua carriera in WWE, The Beast ha interpretato un individuo stoico che non ha mostrato alcun rimorso per i suoi avversari. Tuttavia, a partire da SummerSlam 2021,ha mostrato un lato più divertente della sua personalità, mostrandosi sul ring con jeans e un cappello da cowboy. Parlando nel suo podcast, TheShow, l’eroe olimpico ha messo in dubbio la decisione della compagnia di averecome, considerando quanto sia scontroso nella vita reale. Le sue ...

