Kroos: “Sono convinto che la Superlega abbia grandi vantaggi” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha rilasciato alcune dichiarazioni difendendo la Superlega, che a suo dire ha grandi vantaggi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il centrocampista del Real Madrid Toniha rilasciato alcune dichiarazioni difendendo la, che a suo dire ha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ??'Penso che vedremo questa Superlega. Sono molto emozionato o sono abbastanza sicuro che anche molti club che si so… - Antoniomag_ : ?Toni #Kroos e Aurélien #Tchouameni non sono stati convocati da mister #Ancelotti per la gara di domani di… - sportli26181512 : Kroos sulla Superlega: 'Penso che alla fine la vedremo, sono convinto che abbia dei vantaggi': Toni Kroos, centroca… - IMBili8 : @Matador1337 @mckillbill @totofaz Anche Kroos e Casemiro. Non è quello il punto. Il punto è che nelle analisi i dif… - VFba7 : RT @tuttosport: ??'Penso che vedremo questa Superlega. Sono molto emozionato o sono abbastanza sicuro che anche molti club che si sono volta… -