Killers of the Flower Moon: il nuovo film di Martin Scorsese durerà più di 3 ore?

Un nuovo report suggerisce che se Scorsese riuscirà a ridurre il minutaggio del suo ultimo film sotto le 3 ore, allora andrà al Festival di Cannes. Tra i film sicuramente più attesi della prossima stagione cinematografica c'è sicuramente Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese che, secondo quanto riportato, avrebbe attualmente una durata superiore alle 3 ore. Come riporta, infatti, Showbiz411, la pellicola con Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro avrebbe una durata di 3 ore e 20 minuti. A quanto pare, il Festival di Cannes starebbe spingendo per avere in anteprima Killers of the Flower Moon.

