Keanu Reeves guida la rivolta contro il crescente ricorso al deepfake nel cinema (Di lunedì 20 febbraio 2023) Keanu Reeves è preoccupato dal deepfake. Non estraneo ai pericoli del mondo digitale - ha girato quattro interi film sull'apocalisse da macchina senziente - l'attore di Matrix è particolarmente preoccupato per il modo in cui la tecnologia che rimpiazza i volti, sempre più diffusa a Hollywood, rischia di intaccare l'autonomia degli attori. In un'intervista rilasciata a Wired in vista dell'uscita di John Wick 4, Reeves taglia la questione alla radice, rivelando di aver perfino adottato precise misure contrattuali contro l'alterazione digitale delle sue interpretazioni. «Non mi dispiace se qualcuno toglie un battito di ciglia durante il montaggio in digitale», ha detto l'attore. «All'inizio, però, nei primi anni 2000, o forse negli anni '90, è capitato che mi modificassero a posteriori una performance. Mi ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 febbraio 2023)è preoccupato dal. Non estraneo ai pericoli del mondo digitale - ha girato quattro interi film sull'apocalisse da macchina senziente - l'attore di Matrix è particolarmente preoccupato per il modo in cui la tecnologia che rimpiazza i volti, sempre più diffusa a Hollywood, rischia di intaccare l'autonomia degli attori. In un'intervista rilasciata a Wired in vista dell'uscita di John Wick 4,taglia la questione alla radice, rivelando di aver perfino adottato precise misure contrattualil'alterazione digitale delle sue interpretazioni. «Non mi dispiace se qualcuno toglie un battito di ciglia durante il montaggio in digitale», ha detto l'attore. «All'inizio, però, nei primi anni 2000, o forse negli anni '90, è capitato che mi modificassero a posteriori una performance. Mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rhodibus : RT @Agostino35: Plasmon è preoccupata del fatto che nel 2050 non ci saranno più neonati in Italia e allora scusa fai una linea di biscotti… - VeraEllenWoods : RT @Agostino35: Plasmon è preoccupata del fatto che nel 2050 non ci saranno più neonati in Italia e allora scusa fai una linea di biscotti… - MaggicaPolly : RT @Agostino35: Plasmon è preoccupata del fatto che nel 2050 non ci saranno più neonati in Italia e allora scusa fai una linea di biscotti… - Butulino : RT @Agostino35: Plasmon è preoccupata del fatto che nel 2050 non ci saranno più neonati in Italia e allora scusa fai una linea di biscotti… - carol_trash : RT @Agostino35: Plasmon è preoccupata del fatto che nel 2050 non ci saranno più neonati in Italia e allora scusa fai una linea di biscotti… -