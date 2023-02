(Di lunedì 20 febbraio 2023) La, dopo l’inibizione di Federico Cherubini per il caso plusvalenze, è alla ricerca di unds Dopo l’ultima vittoria in Serie A contro lo Spezia, lasta pianificando anche le mosse future. I bianconeri sono infatti alla ricerca di undirettore sportivo dopo l’inibizione di Federico Cherubini per l’Inchiesta Prisma. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il candidato principale sarebbe Ricky Massara del Milan. Il dirigente, dopo il cambio di proprietà, vorrebbe infatti lasciare il club rossonero per trasferirsi alla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...tiene stretti i 3 punti che permettono all'Inter di continuare a guidare la fila di chi va... In Champions da secondi, avanti in Coppa Italia (guai a perdere contro lain semifinale) e ...... che prova a raggiungere almeno i quarti in Champions (mercoledì andata degli ottavi con il Porto) per un extra budget sul mercato: 'al tesoro'. Intanto lacontinua la risalita in ...

Juventus, caccia al nuovo ds: in pole sempre Massara e Giuntoli Sportitalia

Juventus, caccia al nuovo ds: un nome è in pole su tutti Calcio News 24

Juve a caccia di un nuovo ds: i nomi nel mirino Calciomercato.com

Prime pagine 20 febbraio: Di Magia-Juve, caccia al tesoro Inter ... Calciomercato.com

Spezia-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o ... Sport Fanpage

Gli altri, anche se si erano impegnati con una caparra, si troveranno a dover pagare 86.100 euro in più. Salta lo sconto di 86 mila euro sugli immobili ricostruiti Ance: in pericolo 25 mila aziende e ...Ma il passato è ormai alle spalle e finalmente la Juventus può godersi il talento di Angel Di Maria. Un’altra vittoria per gli uomini di Allegri, con la firma, sempre più marcata, del fuoriclasse ...