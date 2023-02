(Di lunedì 20 febbraio 2023) Quasi mandata all'archivio la 23ª giornata di Serie A, adesso occhi puntati sulla Champions League: martedì ilva in casa ...

Intraprendente nello schieramento iniziale e nell'interpretazione, il 4 - 2 - 3 - 1 è una soluzione esportabile nella nuova gestione il peggiore il migliore 6 dragowski Praticamente non tocca palla ...Leggi anche0 - 2, gol di Kean e Di Maria Salernitana - Lazio 0 - 2, doppietta di Immobile - Video Atalanta - Lecce 1 - 2, giallorossi volano con Ceesay e Blin - Video Partita molto ...

Spezia-Juve, le pagelle: da Perin le giocate decisive, 7. Reca (6,5) domina Cuadrado La Gazzetta dello Sport

Juve-Spezia, Eintracht-Napoli e Inter-Porto: il commento della Gazzetta La Gazzetta dello Sport

La Juve vince ma Perin è il migliore: così a Nantes rischia. E Allegri non sarà ricordato in nessun libro Calciomercato.com

Spezia-Juventus, per Kostic insulti razzisti allo stadio VIDEO Tuttosport

Massimo Pavan: “Dalla Juve non ci possiamo aspettare la Luna, a La Spezia abbiamo visto la solita squadra, se non prende gol vince, semplice. Per com'è concepita questa squadra ...Insuperabile. Un vero e autentico felino tra i pali, bravissimo a disinnescare ogni conclusione e velleità avversarie. E meno male che qualche giorno fa aveva l'influenza! DANILO 6.5 - Qualche errore ...