Juve, Di Maria può tornare in Spagna: ecco dove (Di lunedì 20 febbraio 2023) Angel Di Maria può lasciare la Juventus a fine stagione e tornare in Spagna: secondo il Sun, per il Fideo ci sono anche Atletico Madrid... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Angel Dipuò lasciare lantus a fine stagione ein: secondo il Sun, per il Fideo ci sono anche Atletico Madrid...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AroundTurin : FT Spezia-Juve 0-2 ???? ?? Kean ?? Di Maria - romeoagresti : La tentazione all’antivigilia di #JuveFiorentina: Di Maria, Chiesa e Vlahovic assieme // The lineup temptation by A… - sportli26181512 : Juve, Di Maria può tornare in Spagna: ecco dove: Angel Di Maria può lasciare la Juventus a fine stagione e tornare… - sportli26181512 : Il ct argentino Scaloni premiato: 'Di Maria resterà come Messi. Lautaro il mio preferito': Il ct campione del mondo… - oscarvalle1984 : RT @VaresanoMarco: Giochiamo un pò dai...out: Tek 12 Bonucci 12 AS 12 Rugani 6 Rabiot 10 Cuadrado 10 Paredes 9 La juve taglia 71 mil 2 top… -