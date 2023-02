Juve, Costacurta su Allegri: “Dice caz… Impari a controllarsi” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non le ha mandate a dire Billy Costacurta. Il giornalista di Dazn ha rilasciato dichiarazioni particolarmente sentite dei confronti dell’allentore della Juve Max Allegri. Al termine della gara vinta dai bianconeri per 2-0 in casa dello Spezia, si è assistito ad un vero e proprio duello acceso tra il tecnico ed il giornalista. Juve, le parole di Costacurta “A me non piace come la Juve gioca ed è colpa dell’allenatore ma l’allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Credo comunque che la Juve abbia un grande allenatore. A parte l’episodio dell’altro giorno perché ci siamo passati sopra ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. C’è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la ... Leggi su zon (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non le ha mandate a dire Billy. Il giornalista di Dazn ha rilasciato dichiarazioni particolarmente sentite dei confronti dell’allentore dellaMax. Al termine della gara vinta dai bianconeri per 2-0 in casa dello Spezia, si è assistito ad un vero e proprio duello acceso tra il tecnico ed il giornalista., le parole di“A me non piace come lagioca ed è colpa dell’allenatore ma l’allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Credo comunque che laabbia un grande allenatore. A parte l’episodio dell’altro giorno perché ci siamo passati sopra ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. C’è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolostella2 : @glmdj La reazione a freddo di Costacurta di ieri dimostra che la juve è molto nervosa, ma anche a sky non sono cos… - MaxSentenza : @murphomurphy @GoalItalia Allegri ha risposto a De Grandis e glielo ha detto in faccia che diceva cazzate e non son… - murphomurphy : @Ale_Dona85 @GoalItalia allegri ha detto che la faccenda del gol a partita erano tutte cazzate. era un chiaro attac… - matteoversace : Costacurta, Allegri e le cazzate: attacco al tecnico Juve in diretta tv avete scassato la minchia!!!… - Rompipallone_ : Così #Costacurta su #Allegri ieri sera al Club. #Juve #SerieA -