Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : La 21enne tedesca ha aperto un profilo Instagram per attirare l'attenzione dei genitori di Maddie, che hanno accons… -

Leggi Anche 'Maddie McCann è morta', la polizia tedesca avvisa i genitori della bimba - La famiglia: mai ricevuto la lettera Le prove A sostegno delle sue affermazioni,ha pubblicato su Instagram foto con dettagli che proverebbero la sua vera identità: una macchiolina nell'occhio destro - Maddie ne aveva una - e una voglia sulla gamba. ' Penso di poter ...Le luci dei riflettori tornano ad accendersi sulla vicenda dopo che una 21enne polacca,, ha chiesto a gran voce l'esame del Dna alla famiglia McCann, certa del fatto: " Io sono ...

«Sono io Madeleine McCann». Chi è Julia, la ragazza che sostiene ... Open

Julia Wendelt sostiene di essere Maddie McCann, la bimba scomparsa nel 2007 News – Roba da Donne

Maddie McCann, 21enne polacca sicura: "Sono io, voglio fare il test del Dna". La famiglia acconsente all'esame Virgilio Notizie

The Operative - Sotto copertura - Film (2019) - MYmovies.it MYmovies.it

102-year-old woman says secret to a long life is staying single and not getting married Irish Mirror

A 16 anni dalla sparizione di Madeleine McCann, una 21enne si fa avanti sostenendo di essere la bimba svanita nel 2007, ma gli inquirenti non la pensano così ..."Sono io Maddie McCann". A sostenerlo è una giovane polacca, Julia Wendelt, che ha creato un account su Instagram, @iammadeleinemccan, in cui afferma di essere Madeleine 'Maddie' McCann, la bambina br ...