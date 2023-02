Judo | Italia trascinata a Tel Aviv dalle certezze Bellandi e Giuffrida Passo falso per alcuni big azzurri

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il primo vero appuntamento stagionale della Nazionalena olimpica diè passato agli archivi nei giorni scorsi in quel di Telcon un bilancio complessivamente positivo per i colori, anche se resta la sensazione di aver raccolto comunque poco in relazione al potenziale di questa squadra. Due podi (con quasi tutti i big presenti) in un Grand Slam non rispecchiano appieno il valore del team tricolore, che ha comunque dimostrato una buona solidità ottenendo tre quinti e tre settimi posti. In casala copertina della kermesse israeliana spetta di diritto ad Alice, nuovo punto di riferimento globale di una categoria (la -78 kg) che ha visto la clamorosa ascesa della bresciana in meno di 13 mesi fino alla prima posizione del ranking mondiale. La ...