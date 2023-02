Judd Apatow si fa beffe di Tom Cruise | Le sue acrobazie sembrano uno spot per Scientology

(Di lunedì 20 febbraio 2023)si è fattodi Tomdurante il suo monologo ai DGA Awards ironizzando su, ma anche sull'altezza del divo.ha preso di mira Tomnel suo monologo comico pronunciato durante i Directors Guild of America Awards 2023, prendendo di mira l'altezza del divo, le suee il rapporto con la Chiesa di. Deadline riporta cheha chiesto alla Directors Guild of America di interrompere la registrazione durante il suo monologo in modo da poter godere di quella che una fonte anonima ha definito "libertà creativa". Il regista, che ha condotto l'evento per la quarta volta, aveva fatto la stessa richiesta negli anni ...

Lattore, comedian, regista, produttore e sceneggiatore statunitense Seth Rogen " interprete e regista di Facciamola Finita , e star di 40 anni vergine , die più recentemente anche dell'ultimo film di Steven Spielberg The Fabelmans " è tornato al centro delle cronache per un'iniziativa molto particolare. In questi giorni Rogen ha infatti ...La commedia romantica diretta da, e interpretata da Leslie Mann e Paul Rudd, racconta la storia di Debbie (interpretata da Leslie Mann) e Pete (interpretato da Paul Rudd), una coppia ...

Judd Apatow si fa beffe di Tom Cruise: "Le sue acrobazie sembrano ... Movieplayer

Paul Rudd ricorda la ceretta dolorosa di Steve Carell in una vergine ... Asiatica Film Mediale

Superbad: per Seth Rogen è stato l'ultimo film ben fatto sui ragazzi ... BadTaste.it Cinema

Razzie Awards 2023: tutte le nomination degli anti-Oscar WIRED Italia

Megan Fox: età, marito, figli, fidanzato, pollice corto e biografia dell ... Tag24

L’attore statunitense Seth Rogen, in collaborazione con Airbnb, ha messo in affitto casa sua dal 7 febbraio per tre notti ...Paul Rudd è un attore, sceneggiatore e produttore statunitense, nato il 6 Aprile 1969 a Passaic, New Jersey. È conosciuto per la sua versatilità in film comici e drammatici e per la sua capacità di tr ...