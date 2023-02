Jon Rahm è il primo golfista europeo numero uno al mondo

Leggi su agi

(Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - Il golf potrebbe aver trovato un nuovo dominatore, il Tiger Woods degli 'anni '20': è il basco Jonche con il trionfo di domenica al Genesis Invitational a Los Angeles ha conquistato il terzo titolo del 2023 sul PGA Tour e si è riportato alposto nel ranking mondiale, cosa che non accadeva dal marzo scorso. Il 28enne di Barrika ha superato un mito assoluto come il connazionale Severiano Ballesteros perdi vittorie nel PGA Tour, 10 contro le nove di 'Seve', compreso un Major, lo US Open 2021. E questo in sole 137 gare giocate. Superando l'americano Scottie Scheffler in vetta al ranking, 'bo' si conferma come il vero fenomeno del golf. Lo attestano i suoi guadagni che hanno raggiunto i 45 milioni di dollari solo di premi. Quest'anno ha uno score di 93 colpi sotto il par ed è stato calcolato ...