Joe Biden: «Un anno dopo, Kiev resiste. L’Ucraina resiste. La democrazia resiste» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente americano è arrivato a sorpresa nella capitale ucraina alla vigilia del primo anniversario dell'invasione russa. Strade blindate e decine di macchine attorno all’ambasciata americana Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente americano è arrivato a sorpresa nella capitale ucraina alla vigilia del primo anniversario dell'invasione russa. Strade blindate e decine di macchine attorno all’ambasciata americana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è a Kiev #ANSA - nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - putino : Volodymyr Zelensky ha confermato ufficialmente la visita del presidente degli Stati Uniti: 'Joe Biden, benvenuto a… - aseghizzi : RT @SfigaCatrame: Joe #Biden nel 1998 un anno prima il bombardamento in #Serbia: 'Sono stato io a suggerire di bombardare Belgrado. Sono st… - RobertoBongiova : RT @ComVentotene: “Sleepy Joe” #Biden: supporta gli alleati, visitandoli coraggiosamente in zona di guerra a #Kyiv. “Cavalcatore di orsi”… -