Joe Biden a sorpresa a Kiev, incontra Zelensky e rende omaggio ai caduti della guerra (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Un anno dopo, Kiev e l'Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste" ha detto il presidente Usa, annunciando altri 500 milioni di dollari di aiuti anche militari all'Ucraina e l'arrivo in settimana di nuove sanzioni contro la Russia. "Questa visita ci porta più vicini alla vittoria" ha commentato Zelensky. In mattinata allarme aereo in tutta l'Ucraina, secondo l'Ukrainska Pravda a seguito del decollo di un Mig dalla Bielorussia Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Un anno dopo,e l'Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste" ha detto il presidente Usa, annunciando altri 500 milioni di dollari di aiuti anche militari all'Ucraina e l'arrivo in settimana di nuove sanzioni contro la Russia. "Questa visita ci porta più vicini alla vittoria" ha commentato. In mattinata allarme aereo in tutta l'Ucraina, secondo l'Ukrainska Pravda a seguito del decollo di un Mig dalla Bielorussia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento...Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è a Kiev #ANSA - putino : Ora è ufficiale lo dice anche BBC, il presidente americano Joe Biden è arrivato a Kyiv per una visita a sorpresa. I… - putino : L’Ambasciata russa nel Regno Unito il 18 febbraio 2022 affermava che Joe Biden aveva “assolutamente torto” quando a… - GramsciAG : RT @ComVentotene: “Sleepy Joe” #Biden: supporta gli alleati, visitandoli coraggiosamente in zona di guerra a #Kyiv. “Cavalcatore di orsi”… - IoanaCostache2 : RT @dariodangelo91: ?????? 1/n Strade chiuse al traffico in quel di #Kyiv. Poco fa avvistata la presenza di un lungo corteo di vetture blindat… - Joe Biden