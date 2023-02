Joe Biden a Kyiv da Zelensky: le immagini video dell'incontro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con un video diffuso sulla sua pagina Telegram, il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso alcuni momenti dell'incontro con Joe Biden di questa mattina a Kyiv. Dall'arrivo con un'auto blindata del presidente americano all'accoglienza nel palazzo da parte di Zelensky e sua moglie, le immagini mostrano alcuni istanti del summit che si è svolto prima della conferenza congiunta con la stampa. Il video si conclude con la simbolica stretta di mano fra i due presidenti, segno della continuità del supporto occidentale a quasi un anno dall'inizio dall'invasione russa. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con undiffuso sulla sua pagina Telegram, il leader ucraino Volodymyrha condiviso alcuni momenticon Joedi questa mattina a. Dall'arrivo con un'auto blindata del presidente americano all'accoglienza nel palazzo da parte die sua moglie, lemostrano alcuni istanti del summit che si è svolto primaa conferenza congiunta con la stampa. Ilsi conclude con la simbolica stretta di mano fra i due presidenti, segnoa continuità del supporto occidentale a quasi un anno dall'inizio dall'invasione russa.

