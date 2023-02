Jet all'Ucraina? Nathalie Tocci gela Gruber: "Quando ci sarà la terza guerra mondiale" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Domani il premier Giorgia Meloni incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solidarietà, ma anche armi e caccia per il popolo aggredito quasi un anno fa dalla Russia. È questo uno degli argomenti del talk di La7 “Otto e Mezzo”, lunedì 20 febbraio. La conduttrice Lilli Gruber ha domandato a Nathalie Tocci se gli Usa sono pronti a inviare aerei da combattimento e la direttrice dell'Istituto Affari internazionale di Roma ha fatto il punto della situazione: “Si invoca la tregua o il cessate il fuoco, ma non ci sono trattative perché devono essere d'accordo entrambe le parti. La Russia è ancora convinta di poter raggiungere i suoi obiettivi militarmente e non ha la benché minima intenzione di negoziare. In questi mesi sono stati fatti ripetuti tentativi per mettere fine alla guerra, il presidente Macron è stato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Domani il premier Giorgia Meloni incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solidarietà, ma anche armi e caccia per il popolo aggredito quasi un anno fa dalla Russia. È questo uno degli argomenti del talk di La7 “Otto e Mezzo”, lunedì 20 febbraio. La conduttrice Lilliha domandato ase gli Usa sono pronti a inviare aerei da combattimento e la direttrice dell'Istituto Affari internazionale di Roma ha fatto il punto della situazione: “Si invoca la tregua o il cessate il fuoco, ma non ci sono trattative perché devono essere d'accordo entrambe le parti. La Russia è ancora convinta di poter raggiungere i suoi obiettivi militarmente e non ha la benché minima intenzione di negoziare. In questi mesi sono stati fatti ripetuti tentativi per mettere fine alla, il presidente Macron è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Jet all'#Ucraina?' #NathalieTocci gela #LilliGruber 'Quando ci sarà la #terzaguerramondiale' #ottoemezzo… - DavideLDP : RT @AlexBazzaro: Al gelo nella tua casa svalutata perché non ecocompatibile. In auto a 30 all’ora nei giorni in cui ti permettono di usarla… - Ambrakey1 : Ditelo alla Meloni, perché domani è dal nazi a promettere gli aeroplanini... ?? Tagadà, il generale Camporini frena… - Agenzia_Italia : 'Fornire jet all'#Ucraina richiederebbe anni', spiega @GianandreaGaian. - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Siamo già al limite'. Il generale #Camporini frena sull'invio di #jet all'#Ucraina #20febbraio -