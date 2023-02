Jennifer’s Body, Adam Brody: “Un film ingiustamente screditato” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Adam Brody ha difeso il film Jennifer’s Body, con Megan Fox e Amanda Seyfried protagoniste, sostenendo che sia stato totalmente incomprenso alla sua uscita nel 2009. “Non avrebbero potuto mancare di più il bersaglio’, ha detto Brody, riferendosi alle critiche negative che ilm film diretto da Karyn Kusama ha ricevuto alla sua uscita. Nel corso degli anni, tuttavia, Jennifer’s Body è stato ampiamente rivalutato e si è guadagnato un seguito di culto. Parlando con The Independent in una nuova intervista, Brody ha ammesso che la rivalutazione del film lo ha “sorpreso” “in modo meraviglioso“. “All’epoca è stato sicuramente deriso e mi è sembrato un po’ ingiustificato, perché l’ho visto subito e ho pensato: ... Leggi su screenworld (Di lunedì 20 febbraio 2023)ha difeso il, con Megan Fox e Amanda Seyfried protagoniste, sostenendo che sia stato totalmente incomprenso alla sua uscita nel 2009. “Non avrebbero potuto mancare di più il bersaglio’, ha detto, riferendosi alle critiche negative che ilmdiretto da Karyn Kusama ha ricevuto alla sua uscita. Nel corso degli anni, tuttavia,è stato ampiamente rivalutato e si è guadagnato un seguito di culto. Parlando con The Independent in una nuova intervista,ha ammesso che la rivalutazione dello ha “sorpreso” “in modo meraviglioso“. “All’epoca è stato sicuramente deriso e mi è sembrato un po’ ingiustificato, perché l’ho visto subito e ho pensato: ...

