Jankto torna in campo per la prima volta dopo il coming out | cosa gli hanno detto i compagni

(Di lunedì 20 febbraio 2023) PRAGA (Repubblica Ceca) - Quella di domenica scorsa non è stata una partita qualsiasi quella dello stadio epet Arena di Praga. Di fronte i padroni di casa dello Sparta Praga contro l'FK Jablonec. E' ...

E' stata una sfida in cui Jakubha capito di aver vinto i pregiudizi delle persone dopo il suo coming out della scorsa settimana. I tifosi hanno applaudito e incoraggiato l'ex giocatore della ...la Copa Adelante , la VI edizione del torneo internazionale dilettantistico di calcio a cinque ...svolge oggi ai Campi Caravaggio e il via è stato dato con un messaggio di vicinanza a Jakub...

