James Cameron vuole dirigere un altro film tra il terzo e il quarto capitolo di Avatar

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il registaha parlato dei suoi progetti e ha ammesso di sperare di realizzare unprogetto tra la produzione dele deldi, dopo l'ottimo risultato ottenuto da: La via dell'acqua ai box office, sarà impegnato anche nei prossimi anni nella realizzazione dei sequel della saga, ma ha ammesso che spera di trovare il tempo per unprogetto. I record di incassi registrati dal secondodella saga hanno convinto i vertici di Disney a dare il via libera alla produzione della continuazione della storia e l'ambizioso progetto potrebbe impegnare totalmente ilmaker ancora molto a lungo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciakmag : Dopo #Oppenheimer, anche #JamesCameron guarda all'atomica. Ma prima ancora #Avatar #sequel… - movie_digger : 'Avatar: La Via dell'Acqua' ?? ha conquistato il terzo posto della classifica dei migliori incassi, scalzando un alt… - SVespy13 : james cameron è il mio regista preferito,ed io vedrei pure 800 filmini dei compleanni se diretti da lui. questo pro… - GiuliaPerona : RT @oggisettimanale: #Titanic esce in versione rimasterizzata a oltre 25 anni di distanza. Parla #JamesCameron ?@GiuliaPerona? https://t.c… - badtasteit : #JamesCameron, con la sua saga di Avatar, ha sempre messo al centro del discorso l'ambiente e l'impatto dell'uomo s… -

, in una recente intervista, ha ammesso di condividere il pensiero di Thanos, noto antagonista del Marvel Cinematic ...Una delle tematiche centrali sia in Avatar sia nel sequel La via dell'acqua è sicuramente quella legata alla salvaguardia dell'ambiente. L'impegno diin questo senso è da sempre innegabile, come anche il suo punto di vista feroce verso tutti coloro che continuano a cancellare il futuro del nostro pianeta. In una recente intervista il ...

James Cameron, dal set vegano di Avatar 2 alle "comprensibili" ragioni ambientaliste di Thanos BadTaste.it Cinema

James Cameron ammette di immedesimarsi in Thanos di Avengers: Infinity War Everyeye Cinema

James Cameron empatizza con Thanos: "Penso che la sua sia una soluzione piuttosto valida" Movieplayer

Avatar, James Cameron: "Dovevo essere Jackson e Tolkien insieme" Sky Tg24

James Cameron vuole dirigere un altro film tra il terzo e il quarto capitolo di Avatar Movieplayer

Il regista James Cameron ha parlato dei suoi progetti e ha ammesso di sperare di realizzare un altro progetto tra la produzione del terzo e del quarto capitolo di Avatar.James Cameron è un famoso regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore canadese, tra i cineasta più impattanti e apprezzati della storia del cinema moderno. Parliamo di un’artista ...