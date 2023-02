James Cameron empatizza con Thanos | Penso che la sua sia una soluzione piuttosto valida

(Di lunedì 20 febbraio 2023) In una recente intervista,ha rivelato di poter capire la missione di, riuscendo anche ad immedesimarsi con lui. Una delle tematiche centrali sia in Avatar sia nel sequel La via dell'acqua è sicuramente quella legata alla salvaguardia dell'ambiente. L'impegno diin questo senso è da sempre innegabile, come anche il suo punto di vista feroce verso tutti coloro che continuano a cancellare il futuro del nostro pianeta. In una recente intervista il regista è arrivato persino a parlare di, leggendo nella sua missione una sorta di ideale ambientalista che può capire. "Posso arrivare ad immedesimarmi in", ha dettoal magazine TIME, parlando del villain di Avengers: Infinity War e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciakmag : Dopo #Oppenheimer, anche #JamesCameron guarda all'atomica. Ma prima ancora #Avatar #sequel… - movie_digger : 'Avatar: La Via dell'Acqua' ?? ha conquistato il terzo posto della classifica dei migliori incassi, scalzando un alt… - SVespy13 : james cameron è il mio regista preferito,ed io vedrei pure 800 filmini dei compleanni se diretti da lui. questo pro… - GiuliaPerona : RT @oggisettimanale: #Titanic esce in versione rimasterizzata a oltre 25 anni di distanza. Parla #JamesCameron ?@GiuliaPerona? https://t.c… - badtasteit : #JamesCameron, con la sua saga di Avatar, ha sempre messo al centro del discorso l'ambiente e l'impatto dell'uomo s… -

Una delle tematiche centrali sia in Avatar sia nel sequel La via dell'acqua è sicuramente quella legata alla salvaguardia dell'ambiente. L'impegno diin questo senso è da sempre innegabile, come anche il suo punto di vista feroce verso tutti coloro che continuano a cancellare il futuro del nostro pianeta. In una recente intervista il ...Marco Giusti per Dagospia terminator 2 E in chiaro cosa vediamo Intanto su Canale 20 alle 21, 05 vedo che passa il bellissimo 'Terminator 2' dicon Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Joe Morton. ...

James Cameron, dal set vegano di Avatar 2 alle "comprensibili" ragioni ambientaliste di Thanos BadTaste.it Cinema

James Cameron ammette di immedesimarsi in Thanos di Avengers: Infinity War Everyeye Cinema

James Cameron empatizza con Thanos: "Penso che la sua sia una soluzione piuttosto valida" Movieplayer

Avatar, James Cameron: "Dovevo essere Jackson e Tolkien insieme" Sky Tg24

Avatar 2: dopo 3 mesi il film di James Cameron esce per la prima volta dalla top10 Italia Everyeye Cinema

In una recente intervista, James Cameron ha rivelato di poter capire la missione di Thanos, riuscendo anche ad immedesimarsi con lui. Una delle tematiche centrali sia in Avatar sia nel sequel La via ...Il regista di Avatar si è sempre interessato di ambientalismo, ma in quanti avrebbero immaginato un allineamento morale con le azioni di Thanos