James Bond, la produttrice Barbara Broccoli aggiorna sul nuovo interprete e il futuro della saga di 007 (Di lunedì 20 febbraio 2023) La produttrice del franchise di 007 Barbata Broccoli ha recentemente dato qualche aggiornamento riguardo al prossimo film e al nuovo interprete di James Bond. Novità su James Bond, sul nuovo film e su chi lo interpreterà? Ne ha parlato brevemente la produttrice della saga di 007 Barbara Broccoli, che durante i BAFTA ha aggiornato sullo status attuale del franchise. Si parlava, nelle settimane precedenti, di alcuni attori che sembravano essere in pole-position per il ruolo della celebre spia, dal quotatissimo Aaron Taylor-Johnson - che addirittura si diceva avesse già incontrato i ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ladel franchise di 007 Barbataha recentemente dato qualchemento riguardo al prossimo film e aldi. Novità su, sulfilm e su chi lorà? Ne ha parlato brevemente ladi 007, che durante i BAFTA hato sullo status attuale del franchise. Si parlava, nelle settimane precedenti, di alcuni attori che sembravano essere in pole-position per il ruolocelebre spia, dal quotatissimo Aaron Taylor-Johnson - che addirittura si diceva avesse già incontrato i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... James_Bond_1976 : @PBerizzi @PBerizzi per favore, premesso che la violenza, QUALUNQUE violenza, è sempre condannabile, tu con calma,… - cheaterbag : RT wireditalia 'Dalle cuffie Dyson Zone, che combinano musica e purificazione d'aria, agli auricolari nascosti in u… - wireditalia : Dalle cuffie Dyson Zone, che combinano musica e purificazione d'aria, agli auricolari nascosti in uno smartwatch di… - badtasteit : La storica produttrice della saga di #JamesBond, Barbara Broccoli, giudica come non attendibili i rumour sul castin… - GQitalia : Lo sguardo di Rami Malek è unico. Dall'hacker di “Mr. Robot”, al nemico di James Bond. «Dopo aver letto il copione… -