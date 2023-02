Jaguar Land Rover lancia un Engineering Hub in Italia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con la nascita di un Engineering Hub in Italia Jaguar Land Rover intende avvalersi del know-how Italiano per sviluppare servizi ed esperienze innovative nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) ed essere leader nella guida autonoma di prossima generazione In Italia, l’azienda britannica sta creando circa 50 nuovi posti di lavoro riservati ad ingegneri nel campo del software automotive. Questa realtà Italiana completa il network tecnico internazionale di Jaguar Land Rover. Più di 150 posti di lavoro saranno attivi in Italia, Spagna e Germania, che si aggiungono ai 300 già assunti negli altri paesi, con un trend in crescita nel breve termine. Come parte integrante della ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con la nascita di unHub inintende avvalersi del know-howno per sviluppare servizi ed esperienze innovative nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) ed essere leader nella guida autonoma di prossima generazione In, l’azienda britannica sta creando circa 50 nuovi posti di lavoro riservati ad ingegneri nel campo del software automotive. Questa realtàna completa il network tecnico internazionale di. Più di 150 posti di lavoro saranno attivi in, Spagna e Germania, che si aggiungono ai 300 già assunti negli altri paesi, con un trend in crescita nel breve termine. Come parte integrante della ...

