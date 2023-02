Jaguar Land Rover apre un polo di ricerca in Italia e assume ingegneri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ForbesItalia : Il nuovo hub tecnologico di Jaguar Land Rover in Italia: 50 ingegneri per lo sviluppo della guida autonoma - sole24ore : Nuovo centro ricerca italiano per Jaguar Land Rover - MarcoScafati1 : #Jaguar #LandRover, in Italia un Engineering Hub di sviluppo per l’Intelligenza Artificiale - Alessio_Amoruso : #Jaguar #LandRover punta sull’#Italia, inaugurato un #Engineering Hub per la sicurezza e l’innovazione - ilgiornale : Le eccellenze italiane al servizio della prossima generazione di vetture a guida autonoma. Questa la scelta di… -

Un nuovo polo tecnologico in cuiRover intende avvalersi del know - how italiano per sviluppare servizi ed esperienze innovative nel campo dell'intelligenza artificiale e ritagliarsi un ruolo chiave nella guida autonoma ...Tra questi c'èRover (controllate di Tata Motors dal 2008) che ha annunciato oggi a Milano il nuovo Engineering Hub italiano dedicato allo sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida e ...

Jaguar Land Rover investe in Italia: presentato il nuovo Engineering ... Business People

Un Engineering Hub tutto italiano per Jaguar Land Rover - Attualità Agenzia ANSA

Jaguar Land Rover, nasce l'Engineering Hub in Italia. Pronti 50 ... QN Motori

Jaguar Land Rover con BNP Paribas per servizi finanziamento ... Agenzia ANSA

Jaguar Land Rover: Bolloré paga il rosso e la crisi dei chip AlVolante

