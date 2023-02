Jacobs non sa più vincere | è come se avesse smarrito l’istinto o il guizzo vincente Il Giornale 

(Di lunedì 20 febbraio 2023)non sa più, scrive Il Giornale. L’oro olimpico ha perso anche il titolo italiano, sconfitto ad Ancona dal 23enne toscano Samuele Ceccarelli. “Il re è nudo. Non sa più”. Qualcosa è andato storto, scrive il quotidiano. “È il segnale che qualcosa non è andato secondo i piani. A due settimane dagli Europei, è allarme Marcell. Tutti si chiedono: cosa sta succedendo al campione olimpico della gara regina?”. La sconfitta di Liévin, mercoledì, contro il keniano Ferdinand Omanyala poteva essere un episodio, ma quella di ieri, clamorosa, contro un avversario sulla carta inferiore, “pone seri dubbi sul prossimo futuro”. “seo il”. “In ogni caso, c’è ...

Che proprio ieri, a bordo pista, riconosceva: "Lui deve pensare solo a correre, a risolvere i problemi e le cose chevanno tocca a me". Lo stesso, incassa e dissimula la delusione, ...... terzo tra gli europei: 654 per il vincitore, 655 per. Secondo anche l'anconetano Simone ... classe 2006 (!), sesta nella finale dei 60, la gara in cui era iscritta, maha partecipato, l'...

