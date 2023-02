Italia U17: convocati Bonanomi, Ragnoli Galli e Ramaj (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sono tre i giovani nerazzurri convocati nell’U17 dell’Italia per la doppia amichevole in Francia: si tratta di Andrea Bonanomi, Federico Ragnoli Galli e Gabriel Ramaj. Gli azzurrini sfideranno la Francia presso il Centro Federale di Clairefontaine martedì 21 febbraio alle ore 16 e giovedì 23 febbraio alle ore 11. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sono tre i giovani nerazzurrinell’U17 dell’per la doppia amichevole in Francia: si tratta di Andrea, Federicoe Gabriel. Gli azzurrini sfideranno la Francia presso il Centro Federale di Clairefontaine martedì 21 febbraio alle ore 16 e giovedì 23 febbraio alle ore 11. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calciono - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NovipiuCupU17 : ?? Una 4 giorni meravigliosa, che dopo le prima finali di ieri si è conclusa con 4 partite di altissimo livello come… - tizianotagliavi : RT @BolognaSpazio: ???????????? | Il CT dell'Italia U17 Bernardo Corradi ha convocato 22 giocatori per la doppia sfida amichevole con la Francia… - BolognaSpazio : ???????????? | Il CT dell'Italia U17 Bernardo Corradi ha convocato 22 giocatori per la doppia sfida amichevole con la Fra… - NotizieInter_it : Italia U17: Corradi convoca De Pieri e Cocchi per sfidare la Francia. - MondoToro_net : ???? Il Tecnico Federale #Corradi ha convocato il difensore dell'#U17 granata Fabio #Desole per le due gare amichevol… -