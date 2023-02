Italia-Polonia: Meloni, 'con Morawiecki amicizia personale, stessa idea su Europa' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Con Mateusz Morawiecki c'è anche un'amicizia personale, un'idea molto simile e compatibile su quello che debba essere l'Europa, vogliamo un gigante politico e non burocratico. Lavoriamo per un'Europa della sussidiarietà. E abbiamo posizioni molto compatibili sui temi della competitività e della immigrazione". Così la premier Giorgia Meloni in dichiarazioni alla stampa a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Con Mateuszc'è anche un', un'molto simile e compatibile su quello che debba essere l', vogliamo un gigante politico e non burocratico. Lavoriamo per un'della sussidiarietà. E abbiamo posizioni molto compatibili sui temi della competitività e della immigrazione". Così la premier Giorgiain dichiarazioni alla stampa a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz

