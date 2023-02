Italia ignorante | scendete in piazza Zero a valanga e Fazio non fa una piega

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Renatoinvita glini a scender ila protestare. Il cantautore romano è stato ospite domenica 19 febbraio di Fabioa Che tempi che fa, su Rai3, lanciando un appello alla protesta, senza tutta via indicare contro cosa bisognerebbe scender nelle piazze: "Il nostro esserino che vive dentro di noi è un po' dormiente. A volte la vita lo anestetizza. Abbiamo perso la voglia di scendere inper rivendicare dei diritti. In tempi come questi in cui scendere inè un dovere. Noi scendemmo innel passato per cose molto minori rispetto a quelle di oggi. Questo mi rammarica molto", afferma Renato Fiacchini in arte. Dalle sue parole si evince che i diritti siano a rischio (a causa del governo di Giorgia Meloni?) e ...