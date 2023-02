Italbasket, Pozzecco: “Sirene dalla Grecia? Non ho tempo per pensarci in questo momento” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di basket, Gianmarco Pozzecco, nonostante un presunto interesse del Panathinaikos nei suo confronti, ha glissato le domande relative al suo futuro durante la conferenza stampa della presentazione delle nuove divise azzurre: “La verità è che mi è successa una cosa inaspettata, non che io non volessi diventare padre, ma perché io e mia moglie abbiamo avuto un percorso burrascoso e ora siamo felici di aver coronato il nostro sogno di avere una figlia. Sono già in difficoltà questa settimana perché devo fare in modo che questi ragazzi onorino la maglia azzurra, quindi non ho tempo per pensare ad altre cose in questo momento“. Anche il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha fatto una battuta sulle Sirene greche che chiamerebbero all’estero ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di basket, Gianmarco, nonostante un presunto interesse del Panathinaikos nei suo confronti, ha glissato le domande relative al suo futuro durante la conferenza stampa della presentazione delle nuove divise azzurre: “La verità è che mi è successa una cosa inaspettata, non che io non volessi diventare padre, ma perché io e mia moglie abbiamo avuto un percorso burrascoso e ora siamo felici di aver coronato il nostro sogno di avere una figlia. Sono già in difficoltà questa settimana perché devo fare in modo che questi ragazzi onorino la maglia azzurra, quindi non hoper pensare ad altre cose in“. Anche il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha fatto una battuta sullegreche che chiamerebbero all’estero ...

