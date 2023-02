Isola dei Famosi, nel cast di naufraghi anche un’ex suora (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Isola dei Famosi partirà il 17 aprile prossimo con alla conduzione Ilary Blasi e va delineandosi il cast di naufraghi pronti a partire per l’Honduras L’Isola dei Famosi partirà lunedì 17 gennaio e vedremo anche per questa edizione alla guida del programma Ilary Blasi. Con lei in studio nelle vesti di opinionisti ci saranno Vladimir Luxuria e Enrico Papi, che prende il posto di Nicola Savino passato a Tv8. C’è molta attesa per il programma dei naufraghi e di conoscere i nomi di quanti ne prenderanno parte. Tra i nomi trapelati risulta quello di Cristina Scuccia, ex suora che tutti ricordano per la sua vittoria a The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax. Cristina da allora ha abbandonato l’abito monacale trasferendosi in Spagna ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’deipartirà il 17 aprile prossimo con alla conduzione Ilary Blasi e va delineandosi ildipronti a partire per l’Honduras L’deipartirà lunedì 17 gennaio e vedremoper questa edizione alla guida del programma Ilary Blasi. Con lei in studio nelle vesti di opinionisti ci saranno Vladimir Luxuria e Enrico Papi, che prende il posto di Nicola Savino passato a Tv8. C’è molta attesa per il programma deie di conoscere i nomi di quanti ne prenderanno parte. Tra i nomi trapelati risulta quello di Cristina Scuccia, exche tutti ricordano per la sua vittoria a The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax. Cristina da allora ha abbandonato l’abito monacale trasferendosi in Spagna ...

