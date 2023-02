Isola dei Famosi, ecco i primi nomi del cast: tanti ex gieffini e anche una coppia gay (Di lunedì 20 febbraio 2023) L' Isola dei Famosi sta scaldando i motori e a poche settimane ormai dall'inizio del reality spuntano anche i primi nomi, ufficiali, dei concorrenti. Dopo tanti rumors dei mesi scorsi è stato ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'deista scaldando i motori e a poche settimane ormai dall'inizio del reality spuntano, ufficiali, dei concorrenti. Doporumors dei mesi scorsi è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - vigilidelfuoco : Soccorritori acquatici dei #vigilidelfuoco di #LaSpezia in azione all’Isola del Tino, nel Mar Ligure. Testate manov… - localteamtv : Il livello dell'acqua nel Lago di Garda, mai così basso in inverno da più di 30 anni, ha fatto riaffiorare l'istmo… - marchettivanes : RT @trash_italiano: Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione del… - vipp_mod : @strange_days_82 il 'divulgatore scientifico' ha finito di incassare con il naso da pinocchio e di giocare a fare i… -