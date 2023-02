Isola 17, svelata l’identità di una naufraga che non mancherà di far discutere! (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mancano ormai poche settimane alla diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi. La conduttrice sarà affiancata – salvo smentite dell’ultima ora – da Vladimir Luxuria e da Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino. Questa mattina TvBlog.it ha rivelato il nome del primo naufrago che sbarcherà in Honduras. Si dovrebbe trattare di Pamela Camassa, la showgirl legata da diversi anni a Filippo Bisciglia: La prima naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – Pamela Camassa. La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento. Il più recente avvistamento risale al 2019 quando partecipò, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi. La ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mancano ormai poche settimane alla diciassettesima edizione de L’dei Famosi, condotta per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi. La conduttrice sarà affiancata – salvo smentite dell’ultima ora – da Vladimir Luxuria e da Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino. Questa mattina TvBlog.it ha rivelato il nome del primo naufrago che sbarcherà in Honduras. Si dovrebbe trattare di Pamela Camassa, la showgirl legata da diversi anni a Filippo Bisciglia: La primadel reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – Pamela Camassa. La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento. Il più recente avvistamento risale al 2019 quando partecipò, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Isola 17, svelata l’identità di una naufraga che non mancherà di far discutere! Sembrerebbe confermata anche la p… - infoitcultura : Svelata concorrente de L’isola dei famosi 2023: è una ex vincitrice di Amici - tuttopuntotv : Svelata concorrente de L’isola dei famosi 2023: è una ex vincitrice di Amici #isola #IsoladeiFamosi -