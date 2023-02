Iran | Wall Street Journal | Teheran ha arricchito l' uranio fino all' 84%

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Arriva la smentita dell'Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'organizzazione per l'energia atomica dell', ha negato cheabbia avviato il processo di arricchimento dell'sopra al 60%...

Secondo il Wall Street Journal, gli ispettori dell'Aiea hanno riscontrato che l'Iran ha arricchito il suo uranio sino ad una percentuale di purezza dell'84%, vicino al 90% solitamente individuato come ...Secondo quanto riferito, gli ispettori dell’AIEA hanno trovato che l’Iran ha arricchito l'uranio fina all’84% di purezza. Teheran nega.