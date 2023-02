Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlSensoDiCerte : RT @ChiaraBottini: Il bacio più lungo del mondo dura da 2800 anni. I 2 scheletri sono stati ritrovati in questa posizione dagli archeologi… - _m3dvsa_ : @Simona_Manzini @StefaniaBattis4 @BadreddineNace1 @FolioMauro @vicechat Ah perché gli anglo americani con noi facev… - diamond5617 : RT @bianchi_darius: @AntalJonathan @BiasiMonica @Nonnadinano @ARitaCanone @Raffaele_Galar @MichelaMgl @NuNurlanax @oceanerazzurro @PinoRome… - BehroozSaeid : RT @bianchi_darius: @AntalJonathan @BiasiMonica @Nonnadinano @ARitaCanone @Raffaele_Galar @MichelaMgl @NuNurlanax @oceanerazzurro @PinoRome… - oceanerazzurro : RT @bianchi_darius: @AntalJonathan @BiasiMonica @Nonnadinano @ARitaCanone @Raffaele_Galar @MichelaMgl @NuNurlanax @oceanerazzurro @PinoRome… -

di persone hanno manifestato a Bruxelles contro il regime iraniano, mentre i ministri degli Affari Esteri dell'Ue si sono accordati per congelare i beni e negare i visti al ministro della ...Sulle stesse pagine si racconta del tentativo didi palestinesi di scappare da Gaza per ...anche ricordato per la fallimentare gestione della crisi degli ostaggi dell'ambasciata Usa in...

Iran, in migliaia manifestano contro il regime a Bruxelles Agenzia askanews

Iran, Khamenei concede la grazia a migliaia di prigionieri Il Sole 24 ORE

Sanzioni Ue all'Iran, anche due ministri. Oltre 5mila protestano a Bruxelles perché includa i pasdaran tra i … L'HuffPost

In Iran è festa per l'anniversario della Rivoluzione mentre il regime libera oppositori e dissidenti RaiNews

L'appello dei parlamentari italiani: "Teheran grazi i condannati a ... Dire

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Salgono a 196 soggetti e 33 entità i sanzionati, c'è anche il vice comandante e portavoce del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Occidente in ...