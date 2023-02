Io x Benevento | “Il San Pio non riesce a gestire nemmeno una frattura” 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’associazione ‘Io x’ continua a ricevere segnalazioni che destano sconcerto. L’utenza “è avvilita, stanca, profondamente umiliata – si legge in una nota – e soprattutto in pericolo. Martedì 7 febbraio lo zio di nostro iscritto P.M., malato oncologico, ha subito una frattura all’avambraccio e polsi, ha dovuto ricorrere alle cure del S. Pio, quindi, si è recato al Pronto Soccorso dove, dopo aver eseguito accertamenti diagnostici strumentali è rimasto lì per due giorni, poi, è stato trasferito in oncologia dove è rimasto per altri tre giorni e poi è stato trasferito in ortopedia dove è rimasto per un giorno e mezzo. Ma il suo tour non è finito perché poi lo hanno portato in chirurgia d’urgenza. L’intervento chirurgico era previsto per lunedì 13 febbraio alle ore 15.30, quindi, il paziente, dopo sei giorni, viene portato in sala ...