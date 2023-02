"Io accusato ingiustamente da Scarantino, lui vittima come noi" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Vincenzo Scarantino dice che sta male ancora oggi per le false accuse a noi e che vive di rimorsi? Anche io sto male, anzi, malissimo. Ma oggi, questa persona mi fa quasi tenerezza. Purtroppo, Scarantino è una vittima. come noi...". A parlare, in una intervista esclusiva con l'Adnkronos, è Gaetano Murana, l'ex netturbino palermitano che ha trascorso, da uomo innocente, 18 anni in carcere, accusato falsamente dall'ex pentito Vincenzo Scarantino della strage di via D'Amelio. Ieri sera, nella trasmissione 'Non è l'Arena', Vincenzo Scarantino ha detto: "Il rimorso per le false accuse mi mangia il cuore". Anche Murana, che dopo la scarcerazione non ha più trovato un lavoro, ha visto la trasmissione condotta da Massimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Vincenzodice che sta male ancora oggi per le false accuse a noi e che vive di rimorsi? Anche io sto male, anzi, malissimo. Ma oggi, questa persona mi fa quasi tenerezza. Purtroppo,è unanoi...". A parlare, in una intervista esclusiva con l'Adnkronos, è Gaetano Murana, l'ex netturbino palermitano che ha trascorso, da uomo innocente, 18 anni in carcere,falsamente dall'ex pentito Vincenzodella strage di via D'Amelio. Ieri sera, nella trasmissione 'Non è l'Arena', Vincenzoha detto: "Il rimorso per le false accuse mi mangia il cuore". Anche Murana, che dopo la scarcerazione non ha più trovato un lavoro, ha visto la trasmissione condotta da Massimo ...

