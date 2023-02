Inzaghi, attenzione al pericolo Taremi. Riferimento da togliere al Porto (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mehdi Taremi è il giocatore più pericoloso del Porto. L’attaccante è il Riferimento centrale della costruzione di Sergio Conceicao, l’obiettivo di Simone Inzaghi è chiaro: togliere la possibilità di appoggiarsi all’iraniano. LIVELLO – Mehdi Taremi è un giocatore di un altro livello nel Porto di Sergio Conceicao. La squadra Portoghese si affida al suo attaccante per superare l’ostacolo Inter. Simone Inzaghi ha un solo compito: togliere palle giocabili all’iraniano, evitare che gli avversari si possano appoggiare al loro calciatore principale. Taremi si muove e aiuta i suoi compagni come fa Edin Dzeko con i nerazzurri. Gode di una tecnica importante, il suo fisico gli permette di ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mehdiè il giocatore piùso del. L’attaccante è ilcentrale della costruzione di Sergio Conceicao, l’obiettivo di Simoneè chiaro:la possibilità di appoggiarsi all’iraniano. LIVELLO – Mehdiè un giocatore di un altro livello neldi Sergio Conceicao. La squadraghese si affida al suo attaccante per superare l’ostacolo Inter. Simoneha un solo compito:palle giocabili all’iraniano, evitare che gli avversari si possano appoggiare al loro calciatore principale.si muove e aiuta i suoi compagni come fa Edin Dzeko con i nerazzurri. Gode di una tecnica importante, il suo fisico gli permette di ...

