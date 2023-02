Investe commessi dopo aver rubato champagne al supermercato | due feriti

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRuba una bottiglia dial, due dipendenti se ne accorgono e lo rincorrono e lui licon l’auto: è successo a Napoli, nel rione Luttazzi. L’uomo è stato rintracciato dalla polizia e denunciato, i due investiti sono stati portati in ospedale. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono stati allertati dalla centrale operativa per due persone investite e ricoverate all’Ospedale del Mare. I poliziotti, grazie alle loro testimonianze, hanno potuto ricostruire l’accaduto: un uomo,afferrato una bottiglia didagli scaffali, aveva superato le casse senza pagare. I due dipendenti avevano tentato di fermarlo, ma il ladro era salito a bordo della sua auto e li aveva ...

Ieri pomeriggio gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l'Ospedale del Mare per ...