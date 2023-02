Inter-Porto, San Siro sold out! Tutto esaurito per la Champions League (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sarà sold out lo stadio Meazza in San Siro per Inter-Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, prevista mercoledì 22 febbraio. sold OUT – Secondo quanto riportato da SportMediaset, San Siro sarà sold out per Inter-Porto. I tifosi nerazzurri risponderanno dunque presente per la partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì prossimo alle ore 21. Fonte: SportMediaset.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Saràout lo stadio Meazza in Sanper, match valido per l’andata degli ottavi di finale di, prevista mercoledì 22 febbraio.OUT – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Sansaràout per. I tifosi nerazzurri risponderanno dunque presente per la partita valida per l’andata degli ottavi di finale di, in programma mercoledì prossimo alle ore 21. Fonte: SportMediaset.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : Ore 10.30 - Allenamento Porto a Oporto. Ore 12.30 - Conferenza Stampa #inter | Suning Training Centre di Appiano Ge… - sportface2016 : #Porto, i numeri dell’avversario dell’#Inter agli ottabi di #ChampionsLeague: imbattuto da 22 gare, è la bestia ner… - VitolucioRuoti : Solo per Bergomi e qualche altro suo amico direttamente da Narnia, il sorteggio di champions è stato più favorevole… - sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, la scelta di Amazon per il match su Prime Video: Amazon partita Champions – Torna la UEF… - internewsit : Inter-Porto, San Siro sold out! Tutto esaurito per la Champions League - -