Inter-Porto | Lukaku scala le gerarchie e punta il sorpasso su Dzeko – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Romelu, fresco di gol contro l’Udinese, vuole esserci dal 1? nella supersfida contro ilper emulare il suo idolo Adriano TENTATIVO – Romeluvuole sorpassare Edine partire da titolare contro il. Il belga ha in testa il suo idolo Adriano, che nella stagione 2004-2005 stese ighesi con una tripletta negli ottavi di Champions League. Grazie a quei tre gol, il brasiliano portò i nerazzurri ai quarti di finale contro il Milan. Fonte: TuttoSport – Simone Togna-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it ...