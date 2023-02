Inter-Porto | Champions League 2023 | programma | orario | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Come una finale. Mercoledì 22 febbraio si gioca alle 21:00, partita valida per l’andata degli ottavi della2022-di calcio. Un vero e proprio incontro spartiacque per il cammino dei nerazzurri, motivati a cominciare con il piede giusto il cammino nella fase ad eliminazione diretta dal torneo. I ragazzi di Simone Inzaghi, rinfrancati dalla vittoria in Campionato contro l’Udinese per 3-1, si ritroveranno al cospetto di un’avversaria decisamente fastidiosa che, soltanto due edizioni fa, ha eliminato un altro team italiano, la Juventus, proponendo una buona trama di gioco e grande cinismo. La compagineghese dal canto suo si trova al momento in una grande condizione di forma, come dimostrano i 51 punti nella Primeira Liga a sole due lunghezze di ...