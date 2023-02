Inter-Porto | ballottaggio Brozovic-Calhanoglu | Inzaghi pensa a chi affidarsi

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’, dopo aver vinto contro l’Udinese in Serie A, scenderà nuovamente in campo a San Siro stavolta per gli ottavi di Champions League contro il. Simone, per mercoledì sera alle ore 21:00, deve scegliere uno tra Marceloe Hakanper la cabina di regia.? L’, dopo aver vinto contro l’Udinese imponendosi con i gol di Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez, se la vedrà a San Siro contro il. È tempo di Champions League, tornano gli ottavi di finale e i nerazzurri non potranno commettere passi falsi. In ballo c’è infatti la qualificazione alla fase successiva della competizione e questa volta la sfida, nonostante sia ostica, è comunque alla portata della squadra di Simone ...