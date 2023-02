Inter, pioggia di milioni con la Champions: Zhang spera in Inzaghi (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata in Champions League, nella giornata di mercoledi’, contro il Porto dell’ex Sergio Coincecao. L’Inter di Simone Inzaghi è apparsa in questa stagione come una squadra abbastanza incostante. Il club nerazzurro ha ottenuto preziose quanto belle vittorie contro il Napoli capolista a San Siro e soprattutto quella contro il Barcellona Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’di Simonesarà impegnata inLeague, nella giornata di mercoledi’, contro il Porto dell’ex Sergio Coincecao. L’di Simoneè apparsa in questa stagione come una squadra abbastanza incostante. Il club nerazzurro ha ottenuto preziose quanto belle vittorie contro il Napoli capolista a San Siro e soprattutto quella contro il Barcellona Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Twirling: pioggia di medaglie per Eurogymnica a Cantalupa - Staschiscio : @Inter sarà anche speciale forse per te, ma per me io sono speciale che è dal 58 che seguo la squadra allo stadio,… - xmetterglipaura : @simolar1984 Mi sembra #Mazzarri quando allenava l’@Inter .. si perse contro il Parma e dette colpa alla pioggia - muntzer_thomas : RT @NackaSkoglund89: È sicuramente l'ultimo dei problemi dell'Inter, sia chiaro. Ma questo specchietto evidenzia come Reja e Pioli abbiano… - Dottor_Strowman : RT @NackaSkoglund89: È sicuramente l'ultimo dei problemi dell'Inter, sia chiaro. Ma questo specchietto evidenzia come Reja e Pioli abbiano… -