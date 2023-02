Inter, Marotta punta ai rinnovi di Calhanoglu e De Vrij: la Champions può dare una mano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il turco e l'olandese ancora nei piani nerazzurri: l'ex Milan è pronto a restare, ma si attende una risposta da De Vrij: gli introiti dell'Europa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il turco e l'olandese ancora nei piani nerazzurri: l'ex Milan è pronto a restare, ma si attende una risposta da De: gli introiti dell'Europa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LestYT_9 : L'ARIA CHE TIRA intorno ad INZAGHI... - Matteo_Vergani_ : ?? Nei giorni concitati dell’addio di Conte post Scudetto, Marotta cercava una nuova guida per l’Inter. Parlava con… - GianmarcoDaria : ??Nei giorni concitati dell'addio di #Conte post scudetto, #Marotta cercava una nuova guida per l'Inter: parlava con… - InterHubOff : ?? Nei giorni concitati dell’addio di Conte post Scudetto, Marotta cercava una nuova guida per l’Inter. Parlava con… - it_inter : Nei giorni concitati dell'addio di #Conte post scudetto, #Marotta cercava una nuova guida per l'Inter: parlava con… -