Inter, l’accesso ai quarti di Champions darebbe una grossa mano per il calciomercato (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Inter affronterà il Porto mercoledì 22 febbraio, alle ore 20.45. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. I nerazzurri se la vedranno prima a San Siro, con la speranza di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’affronterà il Porto mercoledì 22 febbraio, alle ore 20.45. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. I nerazzurri se la vedranno prima a San Siro, con la speranza di L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carlomrtz : l'eventuale accesso ai quarti di finale di #ChampionsLeague vale 20 milioni €. - NotizieInter_it : Musso: “Ci giochiamo l’accesso alla Champions con Inter, Milan, Roma…” - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: In vendita i biglietti per la gara della Primavera di domani: si gioca Cagliari-Inter alle ore 12 ad Asseminello ????? L… - giakimanca25 : RT @CagliariCalcio: In vendita i biglietti per la gara della Primavera di domani: si gioca Cagliari-Inter alle ore 12 ad Asseminello ????? L… - CagliariCalcio : In vendita i biglietti per la gara della Primavera di domani: si gioca Cagliari-Inter alle ore 12 ad Asseminello ??… -