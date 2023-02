Inter | Cech ex Porto | «Annullai Figo | Cruz violento! Mercoledì bel duello»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’sfiderà ilnell’andata degli ottavi di Champions League. A tal proposito il media lusitano Zerozero.pt hacettato l’ex giocatore dei Dragoes Marek. Lo slovacco ha giocato undel 2005, gara vinta daighesi 2-0. Si tratta della fase a gironi della Champions League 2005-06 DEBUTTO ? L’exMarekricorda il suo esordio in Champions League proprio con l’nel 2005: «Ho ricordi molto forti, parlo molto di quel giorno. È stato il mio debutto con il, detentore della Champions League. Ero molto preoccupato per la partita, tanto nervoso. Giocare davanti a 50.000 persone, nella mia prima partita, con il pubblico dietro, è stata ...

Dopo la partita, i giornali hanno scritto che Marek Cech ha marcato Figo. Ero molto felice ... Non è successo, è stato un peccato. Era un'Inter fortissima. Non posso dimenticare il placcaggio su di me ...