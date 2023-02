Inter, Ausilio: “Nostra stagione in linea, cammino positivo. Rinnovi? A breve novità” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Paletti mercato? Il termine più giusto che è stato utilizzato è quello della sostenibilità. Dobbiamo rispettare delle regole del Fair play. Sono regole che ci impediscono di poter liberare tutta la Nostra fantasia, dobbiamo tener conto di tante cose. Noi cerchiamo di fare delle squadre fatte bene con questo concetto. Abbiamo sempre venduto e comprato, in questi ultimi due anni abbiamo più venduto. Ma abbiamo indovinato parecchi parametri zero e questa è una cosa che ci va riconosciuta. Il fatto di aver perso Skriniar non ci ha fatto bene, avremmo voluto continuare con lui ma è stata una decisione che ha preso lui”. A dirlo è il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Mercoledì con il Porto può essere un punto di svolta? Io non penso a parlare di svolta, ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Paletti mercato? Il termine più giusto che è stato utilizzato è quello della sostenibilità. Dobbiamo rispettare delle regole del Fair play. Sono regole che ci impediscono di poter liberare tutta lafantasia, dobbiamo tener conto di tante cose. Noi cerchiamo di fare delle squadre fatte bene con questo concetto. Abbiamo sempre venduto e comprato, in questi ultimi due anni abbiamo più venduto. Ma abbiamo indovinato parecchi parametri zero e questa è una cosa che ci va riconosciuta. Il fatto di aver perso Skriniar non ci ha fatto bene, avremmo voluto continuare con lui ma è stata una decisione che ha preso lui”. A dirlo è il direttore sportivo dell’, Pierovenuto ai microfoni di Sky Sport. “Mercoledì con il Porto può essere un punto di svolta? Io non penso a parlare di svolta, ...

