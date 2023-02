Inter, Ausilio: «Inzaghi nel mirino dei tifosi? Faccio fatica a capirne le motivazioni» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. LUKAKU – «Lukaku? Deve fare quello che sta facendo ormai da qualche mese. Si sta preparando bene, è solo concentrato sul campo, non stiamo discutendo né con lui né con i suoi agenti di quello che può essere un discorso futuro. Lui sa che siamo qui per cercare di fare del nostro meglio, se poi ci sarà la possibilità di andare avanti con questo rapporto, e stiamo lavorando per ciò, lo vedremo più avanti. Per lui e per tante altre situazioni non è il momento di parlare di futuro, c’è solo un presente che si chiama Porto, poi c’è il Bologna, poi c’è anche una Coppa Italia… Ci sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. LUKAKU – «Lukaku? Deve fare quello che sta facendo ormai da qualche mese. Si sta preparando bene, è solo concentrato sul campo, non stiamo discutendo né con lui né con i suoi agenti di quello che può essere un discorso futuro. Lui sa che siamo qui per cercare di fare del nostro meglio, se poi ci sarà la possibilità di andare avanti con questo rapporto, e stiamo lavorando per ciò, lo vedremo più avanti. Per lui e per tante altre situazioni non è il momento di parlare di futuro, c’è solo un presente che si chiama Porto, poi c’è il Bologna, poi c’è anche una Coppa Italia… Ci sono ...

