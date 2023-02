Ma, in casa, il nuovo intoccabile in mediana del nocchiero di Piacenza è Henrikh Mkhitaryan, sempre presente (14 partite su 14 dall'inizio in serie A, una in più di Calhanoglu, due più di ...Quasi mandata all'archivio la 23ª giornata di Serie A,occhi puntati sulla Champions League: martedì il Napoli va in casa ...

Inter, adesso Mkhitaryan è l’arma in più di Inzaghi leggo.it

Udinese, Marino: "Con Inter e Roma partite indimenticabili, adesso c'è qualche difficoltà" TUTTO mercato WEB

La Supercoppa salva Skriniar dalla contestazione dei tifosi dell'Inter ... Sport Fanpage

Inter, Lukaku: "Fisicamente adesso sono al top, ho lavorato tanto con lo staff" TUTTO mercato WEB

Inter, svolta a un passo. Adesso tutte le strade portano negli Stati Uniti ilGiornale.it

Con “Il primo giorno della mia vita”, il suo nuovo film uscito al cinema il 26 gennaio, Paolo Genovese si cimenta con un tema difficile come quello del suicidio e delle ragioni ...Micky, scommessa vinta: titolarissimo dal 16 ottobre, confermato anche in Champions League contro il Porto Il punto di domanda è strettamente (e unicamente) connesso alla forte ...