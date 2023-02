Insulti a Giordano? Fedez fatto a pezzi: cosa "spunta" sul sito di Nicola Porro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si discute ancora della "domenica della vergogna" di Fedez, che ha ricoperto di Insulti Mario Giordano e Fuori dal Coro, il tutto perché un'inviata del programma avrebbe indagato sugli orientamenti sessuali del cantante (circostanza poi smentita dal conduttore di Rete 4, che nel caso si tratterebbe di un'iniziativa individuale della sua giornalista). Da parte del marito di Chiara Ferragni sono piovute frasi quali: "Fate schifo al ca***", "Fuori dal coro cloaca del giornalismo". E ancora ha invocato un'inchiesta di Rete 4 per scoprire se Giordano "ha ancora i testicoli attaccati allo scroto". Un orrore puro, stigmatizzato da più parti. E tra chi si scatena contro il rapper ecco anche Giuseppe Di Lorenzo, che firma un intervento ospitato dal sito di Nicola Porro. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si discute ancora della "domenica della vergogna" di, che ha ricoperto diMarioe Fuori dal Coro, il tutto perché un'inviata del programma avrebbe indagato sugli orientamenti sessuali del cantante (circostanza poi smentita dal conduttore di Rete 4, che nel caso si tratterebbe di un'iniziativa individuale della sua giornalista). Da parte del marito di Chiara Ferragni sono piovute frasi quali: "Fate schifo al ca***", "Fuori dal coro cloaca del giornalismo". E ancora ha invocato un'inchiesta di Rete 4 per scoprire se"ha ancora i testicoli attaccati allo scroto". Un orrore puro, stigmatizzato da più parti. E tra chi si scatena contro il rapper ecco anche Giuseppe Di Lorenzo, che firma un intervento ospitato daldi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Giordano risponde a Fedez: «Nessuna inchiesta su di lui, contro di me insulti esagerati e body shaming» - AngeloCiocca : Mario Giordano risponde a Fedez: «Nessuna inchiesta su di lui, contro di me insulti esagerati e body shaming». Posso dirlo? Un signore. - LegaSalvini : GIORDANO REPLICA A FEDEZ: «CONTRO DI ME INSULTI ESAGERATI E BODY SHAMING» - MuredduGiovanni : RT @fratotolo2: La sinistra prenderà le distanze dagli insulti contro #Giordano di #Fedez? - mlpedo : RT @GPerenne: @ZanAlessandro Onorevole mi può gentilmente dire se gli insulti di Fedez a Giordano vanno bene o no ? -